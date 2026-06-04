「ダイヤモンドバックス０−７ドジャース」（３日、フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手が先発マウンドに上がり、６回２安打無失点で自身４連勝＆６勝目を手にした。規定投球回には１イニング届かなかったが、０・７４まで下がった。さらに二刀流ならではの珍事も発生した。初回、先頭のペルドモに対して２球目のフォーシーム、３球目のスイーパーが２球連続で引っかかった。ボールは足元付近を襲いペルドモは辛うじてよ