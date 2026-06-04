走りと安全性を強化！ 一部改良で商品力向上スバルは2026年6月4日、クロスオーバーSUV「レヴォーグ レイバック」の一部改良モデルを発表しました。今回の改良では、上質な乗り心地や快適性といった従来の魅力を維持しながら、走行性能や安全性、利便性を向上させています。【画像】超いいじゃん！ これがスバル新型「“4WD”ステーションワゴン」です！ 画像を見る！（15枚）レヴォーグ レイバックは、2023年10月に登場した