発売からまもなく6年、ノートの今後はどうなる？2025年度の新車販売台数ランキングにおいて、日産としてはトップとなる乗用車全体の10位にランクインしているのが「ノート」です。日産の世界戦略車として2005年に誕生したノートですが、当時はよりコンパクトで安価な「マーチ」が人気を博していたことから、どちらかと言えば影の薄い存在でした。【画像】超カッコいい！ これが日産「ノート」です！ 画像で見る！（77枚）一