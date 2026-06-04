気象台は中国地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。平年より2日早く、去年より19日遅い梅雨入りです。 【写真を見る】中国地方が梅雨入り「平年より2日早く去年より19日遅い」土砂災害への注意を【岡山】 岡山市中心部の様子は... 午前10時半ごろの岡山市中心部の様子です。中国地方は前線や湿った空気の影響でおおむね曇り、雨の降っているところがあります。向こう1週間も前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多