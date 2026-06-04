オレはトモノリ。兄貴は昔からオレに甘く、両親がいない分、ずっとオレの親代わりとなっていた。何かあっても兄貴が助けてくれるのが当たり前で、オレは完全に甘えきって生きてきた。独身のころの兄貴は、金がないと言えば貸してくれたし、終電を逃せば迎えに来てくれた。オレにとって「困ったときの兄貴」だったんだ。だが兄貴が結婚してから状況が一変。「もう工面してあげられない」と言われ、世界がひっくり返ったような衝撃を