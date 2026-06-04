映画『ハリー・ポッター』や『ファンタスティック・ビースト』シリーズの制作の舞台裏を体験できる、ワーナーブラザース スタジオツアー東京 ‐ メイキング・オブ・ ハリー・ポッター（以下、スタジオツアー東京）は、6月8日（月）から、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』で描かれた、ハリーの忘れられない誕生日を象徴するバースデーケーキをモチーフにした「ハリー・ポッター バースデーコレクション」の新アイテムを発売。