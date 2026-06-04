SalesConsulting（株）（世田谷区）は3月23日、債権者のMTU（株）（東京都港区）から破産を申し立てられ5月27日、東京地裁から破産開始決定を受けた。申立代理人は中田光彦弁護士（森・濱田松本法律事務所外国法共同事業、千代田区丸の内2−6−1）。破産管財人には北川恵子弁護士（河野・川村・曽我法律事務所、港区虎ノ門4−3−1）が選任された。負債は現在調査中。経営コンサルティングなどを目的に設立後、商号変更や