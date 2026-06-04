＜全米女子オープン事前情報◇3日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞昨年の海外メジャー「シェブロン選手権」を制した西郷真央は、米ツアー通算23勝で世界ランキング10位のリディア・コ（ニュージーランド）、同3勝で同ランキング14位のローレン・コフリン（米国）との組み合わせで初日を迎える。【写真】さあ、どうやって寄せる？ 難解すぎるリビエラのグリーン周り「いい組み合わせにしてもらえることが