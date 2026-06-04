日本代表として2012年のロンドン五輪では銅メダルを獲得した元バレーボール選手の狩野舞子が自身のインスタグラムを更新。ゴルフウェアブランド「TWF49」のコンペに参加したことを投稿した。【写真】サッカー元日本代表の3人と狩野舞子、一番背が高いのは…「いつも楽しいTWF49コンペ」と常連なことも明かした狩野。今回は日本代表としても活躍した元サッカー選手の3人と同組となった。1枚目の写真では4人が並んで記念写真。左から