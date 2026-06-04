キャロウェイから、販路・数量限定ボールのアナウンス。「大反響だったドッグ・シリーズが今年も数量限定で登場！『CHROME TOURボール -DOGS』今年は6犬種で公式オンラインストアと直営店（キャロウェイ/トラヴィスマシュー青山店、キャロウェイ/トラヴィスマシュー心斎橋店、ヴィクトリアゴルフ新宿店9F）、公式楽天市場店のみでの数量限定発売です」と、同社広報。【画像】6種類の犬のイラストを拡大してチェック！「今回シェパ