NHKは4日、再来春（2028年度前期）に放送される第118作目連続テレビ小説の制作・主演発表会見を行い、タイトルは「ほんのモキチ」と発表した。主演は河合優実、脚本は宮藤官九郎が務め“最も不仲な夫婦の物語”を描く。【写真】脚本は宮藤官九郎氏が担当！主演・河合優実と笑顔で2ショット■杜テル子役・河合優実コメントたいへん大きな役目を任せていただくことになり、日々関わってくださる全ての方々に心から感謝しています。