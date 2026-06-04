6月3日（水）午後3時頃、熊本市南区南高江1丁目の路上で、下校中の児童が、車に乗った見知らぬ男から「おれパパだよ」と声をかけられる事案が発生しました。 男の特徴は、〇年齢60代くらい〇黒色の乗用車に乗車です。 警察は保護者に対し〇不審な人や車に気づいたら、近づかずにその場を離れる〇登下校や外出は、できるだけ複数で人通りの多い明るい道を通る〇外出時は防犯ブザーを携帯して、すぐに使えるように準備してお