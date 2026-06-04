去年9月から10月にかけて寄せられたサラリーマン川柳改め「サラッと一句！わたしの川柳コンクール」（第一生命）のベスト10が先週発表されました。 中でも、デジタル化が進む現代ならではの“あるある”が上位にランクイン！ 【9位】「セルフレジタッチパネルで店主呼ぶ」（思わず触れるくん） 【4位】「パスワード思い出せずにまた初期化」（おにぎり忍者） 【2位】「パスワード記録し