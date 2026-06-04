お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇（45）が4日、都内で行われた自身の企画ライブ「罰ゲーム倶楽部」記者会見に出席。7日には、よしもと道頓堀シアターで大阪公演が控えているが「ちょっと告知をやっていなかったのもあって、先週の時点でチケットが売れていません」と自虐を交えてアピールした。【写真】ライブのチラシとともに…笑顔でアピールした吉村崇すごろくと罰ゲームを掛け合わせた斬新な企画。止まったマス目に