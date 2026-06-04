サッカー元日本代表でタレントの武田修宏（59）が4日放送のTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）に生出演。知られざるサラリーマン時代を振り返る場面があった。パーソナリティーから「サッカーを始めたきっかけ」を聞かれた武田は「静岡県の浜松で生まれまして、静岡ってサッカーが凄く盛んで、清水が強かったんですよ。僕は浜松生まれですけど、浜松は中日ドラゴンズがキャンプしていて。野球もやりた