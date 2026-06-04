人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が6月3日、自身のアメブロを更新。新居でゆっくりと過ごした平日の様子を紹介した。【映像】桃の新居（複数カット）2024年から憧れだったという注文住宅の計画を進めていた桃。2025年には土地を購入したことや、ハウスメーカーを決めたことをブログで報告していた。その後は、建築中の新居についてたびたび発信していて、2026年5月25日の更新で