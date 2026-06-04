■MLBダイヤモンドバックスードジャース（日本時間4日、チェイス・フィールド）ドジャースの大谷翔平（31）が敵地でのダイヤモンドバックス戦に“1番・投手兼DH”で先発出場。投げては6回、89球を投げて、被安打2、奪三振6、四球1、失点0で今季6勝目の権利を持って降板となった。規定投球回には1イニング足らずも、防御率0.74と無失点に好投となった。また、打っては6回まで3打数2安打とバットでも貢献。試合はK.タッカー（29）