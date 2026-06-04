俳優の杉浦太陽が6月3日、自身のアメブロを更新。台風による影響を懸念し、仕事のために前日から車中泊をしたことを報告した。【映像】杉浦太陽の“豪邸”と話題の自宅（複数カット）杉浦は「台風で各地大変でしたね」と切り出し、台風6号の通過後も地盤が緩んでいることに触れ、「引き続き気をつけてください」と注意を呼びかけた。続けて、台風の影響で自身が出演するTBS『ひるおび』の生放送番組に遅刻しては困ると考え、