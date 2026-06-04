大阪府池田市に開業したコンビニ「ハッピーローソンタウン」の1号店＝4日午前人口減少や高齢化が進んだ地域の交流拠点として活用するコンビニ「ハッピーローソンタウン」の1号店が4日、大阪府池田市に開業した。ローソンは2030年に全国100カ所で同様の店舗の展開を目指す。市やKDDIと連携して行政相談のオンライン窓口を設けるなど、コンビニを起点とした住みやすい街づくりに取り組む。大型の新店舗には屋外広場や広いイート