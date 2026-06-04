業務で知った情報をもとにインサイダー取引をしたとして、金融商品取引法違反の罪に問われている「三田証券」の元取締役の初公判が行われ、元取締役は「黙秘します」と述べ、起訴内容について争う姿勢を示しました。「三田証券」の元取締役で投資銀行本部長だった仲本司被告（52）は、業務を通じて、モーター大手「ニデック」が機械メーカーに対して株式公開買い付けを行うとの情報を公表前に知り、知人とともにこの機械メーカーの