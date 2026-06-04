演歌歌手の市川由紀乃が、48歳で経験した卵巣がんの手術とその後の抗がん剤治療について語った。【映像】髪が抜けた後のヘアスタイル市川は、6月3日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。2年前、48歳の時に卵巣がんが発覚し、卵巣と子宮を切除する大手術を経験した市川は、再発防止のための抗がん剤治療を経て昨年歌手活動を再開した。転移を防ぐために６回の抗がん剤を投与したという市川。黒柳が「髪の毛が抜け