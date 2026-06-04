◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第1週（6月3日〜7日)全18チームが参加し、各チーム12試合を行うバレーボール女子ネーションズリーグ(NL)。予選ラウンドは開催国の中国と上位7チームが決勝ラウンド進出します。現地3日は各地で9試合が開催。カナダでのプールに臨む日本は、初戦でフランスに3−1(23−25、25−12、25−22、25−13)で勝利。第1セットを接戦で落としますが、佐藤淑乃選手がチーム最多18得点、和田由