「NHKニュースおはよう日本」の初代メーンキャスターで、同局副会長も務めた今井義典（いまい・よしのり）さんが5月28日、心不全のため死去した。81歳だった。今井さんは、93年の番組開始から「おはよう日本」の初代キャスターを明石勇アナ、小谷真生子アナとともに2年間担当。その後を引き継いだ有働由美子アナらとともに、現在も続く朝番組の顔を務めた。1944年（昭19）12月3日、静岡・清水市（現静岡市清水区）生まれ。慶大卒