【その他の画像・動画等を元記事で観る】3ボーカルかつ、3コーラス。変幻自在な楽曲と、時代に寄り添った詞世界で中毒者を増殖させるDannie Mayが、2026年7月7日（火）より放送・配信開始となるTVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』第2クールのオープニング主題歌に新曲「BAD 遺伝子」を書き下ろしたことが明らかとなった。公開されたアニメの第2クール本PVにて、新曲「BAD 遺伝子」の音源が初解禁。作詞・作曲をマサ（Vo./Gt.）