【モデルプレス＝2026/06/04】NHKは2026年6月4日、2028年度前期のNHK連続テレビ小説「ほんのモキチ」の制作・主演発表記者会見を実施。女優の河合優実（かわい・ゆうみ／25）が主演を務めることを発表した。【写真】2027年度前期朝ドラ主演女優◆河合優実、朝ドラ主演は「手放しに嬉しいとか喜びだけではなく」主演決定を受け、河合は「朝ドラは本当に特別な作品で、キャスト、スタッフ含め多くの人数が集まって、それぞれが時間、