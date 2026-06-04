乗用車同士が正面衝突 きょう4日、鹿児島県・姶良市の県し、現場周辺は上下線で通行止めとなっています。 姶良警察署によりますと、4日午前11時すぎ、姶良市加治木町西別府の県道40号・伊集院蒲生溝辺線で、乗用車同士が正面衝突しました。 現場では上下線ともに通行止め この事故で数人がけがをしたということですが、いずれも命に別状はないということです。 事故処理のためとなっています。 ・ ・ ・