稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾が主演する映画『バナ穴 BANA_ANA』より、上映劇場が発表。併せて、新場面写真も解禁された。【写真】稲垣吾郎・草なぎ剛・香取慎吾演じる3人の関係性が気になる！謎が深まる場面写真ギャラリー本作は、2018年に2週間限定公開ながら28万人を動員し話題を呼んだ、4本の短編からなるオムニバス映画『クソ野郎と美しき世界』の第2弾。前作同様、稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾の3人が主演を務める。