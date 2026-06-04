フリーアナウンサーの笠井信輔が3日にInstagramを更新。元テレビ東京アナウンサーの妻・茅原ますみとの結婚記念日を報告した。【写真】笠井信輔、20年前の教え子との2ショット笠井が「昨日6月2日は結婚記念日」と投稿したのは茅原との2ショット。複数公開されている写真には、レストランで記念日を過ごす笑顔の2人が収められている。投稿の中で笠井は「36年、山あり谷あり色々ありました」と振り返っている。この投稿にファ