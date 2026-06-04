「OpenDots 2」 Shokz Japanは6月4日、イヤカフ型イヤフォンのフラッグシップモデル「OpenDots 2」と、初めてのイヤカフ型に最適というエントリーモデル「OpenDots Air」を発売した。価格はOpenDots 2が29,880円、OpenDots Airが19,880円。 カラーバリエーションはOpenDots 2がパールホワイト、グレー、ブラック。OpenDots Airがデイブレイクパープルとブラック。 OpenDots 2