フリーの森千晴アナが猫耳ショットを披露し反響を呼んでいる。森アナは４日までに自身のインスタグラムを更新。「ＫＹＯＴＯ耳が気になるみたい」とつづり髪を猫耳の形にアレンジし、猫に耳を嗅がれているようなショットや桜の木の前で猫のポーズをするショットなどをアップした。この投稿には「この耳は…変だニャン」「仲間かもしれないって匂いかいでるのかも」「森さんの優しい空気感は、言葉が通じない相手にも伝わる