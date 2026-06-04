ドル買い戻し、原油先物に連動イスラエル北部で空襲警報 イスラエルとレバノンが停戦で合意したと米国が発表したが、双方が停戦を遵守するか疑問が残っている。合意報道後もイスラエル北部で空襲警報が鳴り響いたとの報告が伝わっている。後にイスラエル軍は誤報だったと発表。 NY原油先物が下げ幅を縮小、95ドル台半ばまで戻しており、ドルもやや買い戻されている。