女優の河合優実（２５）が２０２８年度前期のＮＨＫ連続テレビ小説「ほんのモキチ」の主演に決まった。放送開始までは約１年１０か月の期間があり、近年では異例の早さ。期待の高さをうかがわせる。同作は、歌人で医師の斎藤茂吉とその妻・輝子の”朝ドラ史上最も不仲な夫婦”の物語が描かれる。４日、会見に登場した河合は「このような場所に立たせていただけることになり、関係者の皆さんといつもささえてくれてる家族友人、