左からネットワーク対応の7.2ch AVアンプ「RX500A」、エントリーモデルの5.2ch AVアンプ「RX300A」 ヤマハは、ネットワーク対応の7.2ch AVアンプ「RX500A」と、エントリーモデルの5.2ch AVアンプ「RX300A」を発売する。発売時期と価格は、RX500Aが8月下旬で99,000円、RX300Aが6月中旬で66,000円。 ディスクリート構成のパワーアンプを搭載。ヤマハの長年にわたるホームシアタ