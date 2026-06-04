女優の河合優実（２５）が２０２８年度前期のＮＨＫ連続テレビ小説「ほんのモキチ」の主演に決まった。今回の脚本を務める宮藤官九郎氏によるＴＢＳ系ドラマ「不適切にもほどがある！」で一躍脚光を浴びてから約２年。唯一無二の存在感で、国民的女優への階段を一気に登り、朝ドラ主演の座をつかんだ。同作は、歌人で医師の斎藤茂吉とその妻・輝子の”朝ドラ史上最も不仲な夫婦”の物語が描かれる。会見に登場した河合は「この