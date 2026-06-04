アシックス社は４日、アドバイザリースタッフ契約を締結するサッカー日本代表ＤＦ冨安健洋（２７）を応援する企画として「＃トミと新たな景色を」応援キャンペーンを始動した。冨安は度重なるけがに苦しめられ、２５年７月のアーセナル退団後には約５か月間の無所属期間も経験したが、北中米Ｗ杯で日本代表に選出。２年もの間、代表活動から離れていたが、森保一監督からの信頼は揺らがなかった。５月３１日のアイスランドとの