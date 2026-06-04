北海道を拠点に活動するボーイズグループ「ＮＯＲＤ（ノール）」が、結成１０周年記念日となった４日、新曲「プルプル」をデジタルリリースした。１０周年を記念する一曲は「エンタメ要素を楽曲にもギュッと詰め込んだ変則トンチキソング」。サビ後半には、すぐにまねできる“プルプルダンス”も用意されている。同日夜には周年を記念したライブ配信を行い、その後、「ＮＯＲＤ公式Ｙｏｕｔｕｂｅ」でＭＶのプレミア公開も予