暑い日でもぱくぱく食べられる！鶏肉の甘酢煮 暑くなってくると、酢を使ったさっぱりした料理が食べたくなりますよね。今回は比較的お手頃な鶏肉を使った甘酢煮レシピをご紹介します。 鶏もも肉でローストチキン風鍋で煮込むだけの簡単手羽元寿司酢ダレでさっぱり手羽先レバー嫌いでも食べられる!?しっとり柔らか鶏むね肉お肉だけで作れるので、買い出しの手間も省ける これからの暑くなってくる季節に食べたい酢を使った料理。