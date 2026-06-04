コメの業者などを対象とした調査で、“コメの価格が今後も安くなる”との見方が強まっていることがわかりました。「米穀機構」は全国180の生産者や卸売業者などを対象に、毎月、現状のコメの価格認識や見通しなどを調査しています。5月の調査結果によりますと、現状のコメの価格認識を示す指数は「62」で、依然として「高い」との見方が強いものの、4月と比べて、3ポイント下がりました。一方、向こう3か月の価格の見通しを示す指