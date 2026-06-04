セブン-イレブン各店では2026年6月4日から、対象商品を1個買うと1個もらえるお得なキャンペーンなどが開催中です。6月2日から始まった"1個買うと1個もらえる"キャンペーンは以下の通り。・セブン-イレブン・ミニストップ・ローソン・ファミリーマート・PLUSTA／Bellmart・デイリーヤマザキ・ポプラ「チョコラBBスパークリング」のクーポンも登場「１個買うと１個もらえる」キャンペーン6月4日から10日まで実施中の「1個買うと1個も