茨城ロボッツは6月4日、小島元基との選手契約が合意に至ったことを発表した。契約期間は2025－26シーズンからの2年目となる。新シーズンは5番を背負う。 茨城県出身で現在32歳の小島は、181センチ83キロのポイントガード。つくば秀英高校、東海大学を経て、京都ハンナリーズでキャリアを始めた。アルバルク東京、サンロッカーズ渋谷でもプレーし、「りそなグループ B.LEA