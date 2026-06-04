積水ハウスは後場プラス圏へ浮上した。きょう正午ごろ、２７年１月期第１四半期（２～４月）の連結決算を発表した。売上高が９０８８億７８００万円（前年同期比１．７％増）、営業利益が７６１億４００万円（同２６．２％増）、最終利益が５８４億７９００万円（同７５．２％増）だったとしており、大幅増益を好感した買いが優勢になっている。特に開発型ビジネスが業績を牽引。戦略エリアでの集中展開やブランド強化によ