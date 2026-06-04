浜松ホトニクスが後場に強含んだ。同社は４日、デンマークに本拠を置く子会社のＮＫＴＰｈｏｔｏｎｉｃｓと、京都大学と分子科学研究所の各研究室の成果をもとに設立されたスタートアップ企業のＹａｑｕｍｏ（東京都千代田区）とともに、量子コンピューターの産業化に向けた先端光学システムに関する覚書（ＭＯＵ）を締結したと発表。これを材料視した買いが株価をサポートしたようだ。日本とデ