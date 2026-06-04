すかいらーくホールディングスが後場下げ幅縮小。同社は４日午前１１時３０分、５月度の月次動向を開示した。既存店売上高は前年同月比１１．４％増と伸び率は４月度の７．３％から大きく拡大し、支援材料となったようだ。客数は５．８％増となった。大型連休のレジャー需要を取り込んだほか、コラボやフェアメニューの展開が奏功した。全店売上高は１４．８％増となった。 出所：MINKABU PRESS