４日に実施された流動性供給（第４５５回）入札（対象：残存期間１１年超３９年未満）は、最大落札利回り格差がプラス０．００５％、平均落札利回り格差がマイナス０．００６％となった。応札倍率は２．６６倍となり、前回（４月２１日）の３．５８倍を下回った。 出所：MINKABU PRESS