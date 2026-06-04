「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の４日正午現在でノリタケが「売り予想数上昇」５位となっている。 ４日の東証プライム市場で、ノリタケが３日続落。ＡＩデータセンター向けにＭＬＣＣ（積層セラミックコンデンサー）の需要の急拡大が期待されるなか、同社はＭＬＣＣ用材料を手掛けていることが材料視され、株価は１日に４６３５円まで値を上げ上場来高値を更新した。アク