午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は４７３、値下がり銘柄数は１０４７、変わらずは３８銘柄だった。業種別では３３業種中５業種が上昇。値上がり上位に海運、機械、倉庫・運輸、空運。値下がりで目立つのは情報・通信、非鉄金属、繊維など。 出所：MINKABU PRESS