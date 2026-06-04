8月7日よりシネマート新宿、シネスイッチ銀座ほか全国ロードショーされるガス・ヴァン・サント監督作『マイ・プライベート・アイダホ デジタルリマスター版』の予告編と場面写真が公開された。 参考：『マイ・プライベート・アイダホ』『ドラッグストア・カウボーイ』リマスター版連続上映へ 1985年に映画監督デビューしたガス・ヴァン・サントは、主演にマット・デ