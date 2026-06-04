ラウンドワンが後場に切り返した。同社は４日正午、５月度の売り上げ状況（速報）を公表した。国内の既存店売上高は前年同月比２１．６％増と増収基調を継続。伸び率は４月の１１．１％を大きく上回った。業況を評価した買いが入ったようだ。カレンダーの影響を踏まえると、既存店売上高は実質的に約１６％増となったという。コラボキャンペーンの効果が出たほか、アミューズメントの売り上げが好調だった。５