ZEISS Horizon Anamorphic シリーズ ZEISSは、シネマ向けアナモフィックレンズの新シリーズ「Horizon Anamorphic」を発表した。35～200mmの全7本で構成され、35mmフルサイズに対応する。価格および発売時期は未定。 水平方向に像を2倍に圧縮して撮影する「2倍スクイーズ」を採用したシネレンズ。編集時にデスクイーズ処理することで、アナモフィックレンズ特有の楕円形のボケ味や、奥行きの