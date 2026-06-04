【なす5本を一気に使い切り】アレンジ無限で天才すぎる！「和風ラタトゥイユ」の使い回し術【バリエ35品】レパートリーは無限大！なすのおかずなすがたくさんあるけれど、使い道がマンネリになりがち…。 そんなときにおすすめなのが、なすを5本たっぷり使った「和風ラタトゥイユ」です。だしをきかせたやさしい味わいで、一度作っておけば、メインおかずから副菜まで自由自在に変身！ 献立に迷う日の強い味方になりますよ。作りお